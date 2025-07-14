İki kişi av tüfeğiyle vurulmuştu: 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sokak üzerinde çıkan kavgada 2 kişinin av tüfeğiyle vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Olay, 13 Temmuz Pazar günü Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde C.Ü., O.Ü. ve E.Ü. ile B.Ç., Ç.Ç., M.Ç., S.Ç., N.U. ve A.Ç. isimli şahıslar arasında kavga çıktı. Kavgada O.Ü. ile E.Ü. av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin B.Ç. Ç.Ç., M.Ç., S.Ç., N.U. ve A.Ç’yi gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., S.Ç. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, B.Ç., Ç.Ç. ve A.Ç. ise tutuklandı.