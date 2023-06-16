İki kişinin zehirlenerek öldüğü apartmandaki tarım ilacı sıcakta genleşerek diğer dairelere sıçramış

Ankara’nın Keçiören ilçesinde anne Türkan Sabancılar ve kızı Elif Sude Sabancılar’ın zehirlenerek hayatını kaybettiği apartmanda kullanılan tarım ilacının sıcakta genleşerek diğer dairelere sıçradığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesinde saat 11.00 sıralarında bir apartmanda zehirlenme olduğuna dair gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda bina içerisinde tarım ilacı kullanıldığını ve tüm dairelerin etkilendiğini tespit etti. Olayda biri 10 yaşındaki Elif Sude Sabancılar ve annesi Türkan Sabancılar yaşamını yitirirken, 12 kişi ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ayrıca yabancı uyruklu bir ailenin dairelerini ilaçlatıp üç gün boyunca içeri girmedi. Söz konusu ilaç, sıcakta genleşip buharlaşarak diğer dairelere sıçradı.

Zehirlenme olayının yaşandığı apartmanda yönetici olan Songül Alkan, apartmanda geçtiğimiz günden bu yana koku olduğunu belirterek, “Çatı katını açtım, bahçeleri dolandım anlamadım. Tarım ilacı sıkmış komşular, bana söylemeden kendileri ilaçlatmış ama dünden beri vardı bu koku. Aynı binada oturuyoruz yöneticiyim ben. Bizde herhangi bir sıkıntı yok ama bina komple zehirlendi. Kapıyı kapatmış gitmiş, komşularımı hiç görmedim. Dünden beri kapısını çalıyorum ama açmadı kapıyı. Ama kapısını kağıt bant ile bantlamış. Gaz kaçağı için gelen adam oraya tuttu gaz oradan geliyordu. Polis gelip kapıyı açtı” diye konuştu.

Alkan, ayrıca bugün vefat eden 10 yaşındaki Elif Sude Sabancılar’ın dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

“Çok yazık oldu 10 yaşında kız bugün karne alacaktı”

Vefat eden ailenin üst kat komşusu Aysel Uzun ise, “Evi ilaçlamışlar, binaya haber vermeden gitmişler. Sonra koku binaya yayıldı. Herkes zehirlendi. Karşısındakiler zehirlendi ikisi vefat etmiş. Bir de üstteki komşunun çocuğu zehirlendi. O da hastanede yoğun bakıma almışlar. Biz de rahatsız olduk ben de kafamı tutamadım. Biz bu kokudan kaynaklandığını bilemedik. Sabah olunca kokudan zehirlenildi dediler. Herkes çıktı. Ama çok yazık oldu 10 yaşında kız bugün karne alacaktı. Bugün kızımın evinde kalacağım, binaya girişler kapalı. 4 gün kapalı dediler o yüzden girmeyeceğiz” dedi.

“Eve giremiyoruz”

Olayın meydana geldiği apartmanın bitişiğindeki apartmanda ikamet eden Sultan Yağmur, olayı itfaiye olay yerine geldiğinde öğrendiğini ifade ederek, “Polis anonsu ile dışarı çıktık. Hala içeri giremiyoruz. Yan binada oturuyoruz biz. Evlerimizde de koku var. İlaçlama sonucu komşularımızın vefat ettiğini söyleniyor. Somalililer evi ilaçlatmış, yan komşular da vefat etmiş ilaçtan dolayı diye bilgiye sahibiz. Eve giremiyoruz. Bizde bir sıkıntı yok ama evde koku var, aşırı bir geniz yanmasıyla sokakta bekliyoruz” diye konuştu.

“3 gündür sarımsak kokusuna benzer bir koku vardı”

Apartman sakini Berkan Kızıl ise şunları söyledi:

“Sabahın erken saatlerinde ambulans geldi zaten binada 3 gündür sarımsak kokusuna benzer bir koku vardı. Rahatsız ediciydi. Dairelerin içine de sinmişti. Erken saatlerde ambulans geldi. Vefat eden kızı götürmüşler. 4 kişi ayrıca götürülmüş. Sonrasında saat 09.30 civarı polis ekipleri falan geldi. Birden sirenler falan sokakta çok sayıda polis ekibi oluştu. AFAD’tan ekipler geldi, itfaiye ekipleri geldi. Binayı çok aniden tahliye ettiler. O saatten beri dışarıdayız bekliyoruz. Nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Aniden tahliye edildi bina. Onun için hiçbir şey düşünemedik. Söylenene göre girişteki Somalililer ilaçlama yapmış. Binanın içerinde bir koku vardı biz de kimden geldiğini bilmiyorduk. Kokudan dolayı herkes rahatsızdı zaten böyle bir olay yaşandı zaten.”