İki kişiye çarpıp kaçan sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpıp kaçan kadın sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Çerkezköy’de belediye önünde arkadaşı Ramazan Cengiz ile yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Hanifi Çınar, bir anda kendilerine doğru hızla yanaşan 59 AAJ 585 plakalı araçla burun buruna geldiler. İki arkadaş, son hamleyle aracın altında kalmaktan yaralanarak kurtulabildiler. Cengiz ve Çınar’a çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan araç sürücüsü Eda B. (20) ise polis ekiplerinin takibi sonucu kazaya karışan araçla birlikte saklandığı yerde yakalandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılırken, vatandaşların yardımıyla ambulansa konulan Ramazan Cengiz ve Muhammet Hanifi Çınar, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bacaklarında kırıkların meydana geldiği öğrenildi. Kazanın ardından aracın sağ aynasının parçaları olay yerinde kalırken, olay yerinden kaçan Eda B.’nin ‘Aracı ben değil arkadaşım kullanıyordu’ yalanını ise kısa sürede güvenlik kameraları kayıtları ortaya çıkardı.

154 promil alkollü çıktı

Arkadaşının aracını ödünç alarak yaralamalı kazaya sebebiyet veren Eda B., yakalanmasının ardından kısa süreli şok yaşarken, onu teselli etmek ise biraz önce yalan söylediği kadın polislere kaldı. Polisin yaptığı alkol testinde 154 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.