İki kıta arasında çevre için pedala bastılar

Bisikletliler Derneği, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında bugün Kıtalararası Bisiklet Gezisi düzenledi.

Kıtalararası Bisiklet Gezisi için yüzlerce bisikletli Mecidiyeköy’de bir AVM önünde toplandı. Bisikletliler Derneği tarafından düzenlenen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün birlikte kutlandığı programda Mecidiyeköy’deki AVM önünden pedal çeviren yüzlerce bisikletli önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti ve ardından gezinin sonlanacağı Üsküdar Harem’e doğru devam etti.

Kıtalararası Bisiklet Gezisine katılacak olan Yusuf Yurttaş, “Bugün sürüşe geldik. Boğaz köprüsünden geçmek üzere sürüşe. Bakalım eğlenceli olacak gibi gözüküyor. Bayağı ekip toplandı. Aşağı yukarı 150-200 bisikletçi var. Herkese başarılar diliyorum. Hava eğlenceli geçecek gibi gözüküyor. Bu etkinlikte birlik beraberliği ve toplum olarak spor, aktivite, o tarz şeyleri hedefliyoruz. Boğaz köprüsünden geçeceğim bisikletle, heyecanlıyım. Nasıl olacak hiç bilmiyorum ama” dedi.

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz ise, “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’ydü Birleşmiş Milletler’in, 5 Haziran da Dünya Çevre Günü’ydü. Geçen hafta sınavlar, yağmur ve final maçı nedeniyle bu haftaya erteledik. Bu hafta da bunları kutlamak için 22 yıldır olduğu gibi kıtalararası bisiklet gezisini bugünü kutluyoruz. Çünkü bisiklet sağlığımıza, çevremize, ülke ekonomisine ve dünyada iklim değişikliğine fayda sağlayan bir araç. Bunun ne kadar farkında olursak o kadar değerli olacaktır toplumumuz ve bizim için” şeklinde konuştu.