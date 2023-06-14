İki önemli yazar okurlarıyla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iki önemli yazar olan Tarık Tufan ve Saadettin Acar’ı kitapseverlerle buluşturdu. Yazarlar merak edilenlere cevap vererek kendilerini dinlemeye gelen okurları için kitaplarını da imzaladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Kütüphanede Bir Akşam” etkinliğinde son dönemde kitaplarıyla büyük ilgi gören yazar ve programcı Tarık Tufan’ı Kocaelili okurlarıyla buluşturdu. Yazar Saadettin Acar’ın moderötürlüğünde gerçekleştirilen “Hayatımı Yazsam Roman Olurdu” konulu söyleşide Tarık Tufan, yazmanın kendi hayatındaki önemine değindi. Tufan, kendisini bir kez daha okurlarıyla buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi 21.00’de başladı ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Yazmanın kendisi için değerli bir hikayesi olduğunu ifade eden Tufan, "İnsan konuştukça yazarak anlatma ihtiyacı azalıyor. Bir yerden sonra yazmanın benim için kaçınılmaz olduğuna inandım" dedi.

Söyleşide Tarık Tufan okurlarından kitapları ve kitaplarındaki karakterlerle ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Söyleşinin sonunda Tarık Tufan kendisini Kocaelili okurlarıyla buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Tufan ve Acar, kendilerini dinlemeye gelen okurları için kitaplarını imzaladı.