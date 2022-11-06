İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kamışlı Mahallesi Kozluk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 54 AED 985 plakalı Opel marka otomobil ile V.T. yönetimindeki 54 KR 898 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada V.T. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan S.T. ve K.T. yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.