İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Gürkan Y. (19) yönetimindeki 16 KAS 52 plakalı otomobil, karşı yönden gelip Alemdar Sokağa dönüş yapan Fatih T. (42) yönetimindeki 16 KGS 91 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 16 KAS 52 plakalı otomobilin sürücüsü ile diğer otomobildeki yolcu Hacer T. (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.