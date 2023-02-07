İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 34 JE 500 plakalı Fiat marka otomobil ile 06 BOM 014 plakalı Mitsubishi marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan iki kişiyi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, bölgedeki ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.