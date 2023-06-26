İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniorman Mahallesi’nde meydana gelen kazada, E.D. idaresindeki 54 ABP 322 plakalı otomobil ile E.C. idaresindeki 54 AGZ 719 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan E.D., Y.D., Y.İ. ve M.S. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.