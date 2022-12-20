İki servis minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’de iki servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-650 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.L idaresindeki 41 P 5915 plakalı Mercedes marka servis otobüsü ve G.G hakimiyetindeki 41 ALG 612 plakalı Mercedes marka servis otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. O esnada arkadan gelen E.A kontörlündeki 06 FY 858 plakalı Tofaş marka otomobil duramayarak, iki servis otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ve servis minibüsleri savruldu. Kaza neticesinde E.A otomobilde sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri sıkışan sürücü E.A’yı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı E.A’ya ardından diğer yaralı sürücü A.L’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.