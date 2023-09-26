İki sokağa 640 ton asfalt

Körfez ilçesindeki Esentepe Mahallesi’nde bulunan iki sokağa 640 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Esentepe Mahallesi’nde iki sokakta asfalt çalışması gerçekleştirdi. Planlama çerçevesinde ekipler Çenedağ Caddesi ve Yaşar Doğu Caddesi’nde ilk olarak kazıma çalışması gerçekleştirdi ve eski asfalt kaldırıldı.

Sabah saatlerinde başlayan çalışma çerçevesinde ilk olarak Çenedağ Caddesi’nde kazıma işlemi gerçekleştirilirken, ardından asfalt serimi yapıldı. Ekipler bir caddede asfalt serimine başlarken, eş zamanlı olarak Yaşar Doğu Caddesi’nde de kazıma işlemi gerçekleştirildi. İki yol da ekipler tarafından daha konforlu hale getirildi.