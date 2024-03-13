İki tırın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Ankara'da yoldaki kasis sebebiyle yavaşlayan tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İki tırın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ankara’da yoldaki kasis sebebiyle yavaşlayan tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sincan ilçesinde yer alan Malıköy Anadolu Organize Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır sürücüsü Ö.K.’nin (40) yoldaki kasis sebebiyle yavaşlattığı araca M.G. (50) kontrolündeki tır arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.