İkinci El Araç Kredisi Nasıl Hesaplanır? Faiz Oranları 2025

İkinci el araç piyasasındaki hareketlilik, uygun finansman seçeneklerine olan talebi artırıyor. Özellikle araç fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle birçok tüketici, ikinci el araç kredisi kullanarak hayallerindeki araca sahip olmayı tercih ediyor. Ancak kredi başvurusu yapmadan önce, faiz oranları, kredi hesaplama yöntemleri ve araç yaşı gibi önemli kriterleri iyi değerlendirmek gerekiyor. 2025 yılı itibarıyla bankaların sunduğu ikinci el araç kredisi faiz oranları, kredi tutarı ve vade süresi gibi faktörlere bağlı olarak değişirken, araç yaşına yönelik sınırlar da kredi başvurularında belirleyici rol oynuyor.

Bu haberimizde, ikinci el araç kredisi nasıl alınır, hesaplanır ve faiz oranları ile yaş sınırı konularında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

İkinci El Araç Kredisi Nasıl Alınır?

İkinci el araç kredisi almak için öncelikle kimlik belgesi, gelir belgesi ve aracın satış sözleşmesi gibi gerekli evrakları hazırlamak gerekir. Daha sonra, bankalar veya finans kuruluşları arasından faiz oranları, vade seçenekleri ve masraflar karşılaştırılarak en uygun kredi veren kurum seçilmelidir. Kredi başvurusu banka şubesinden veya online olarak yapılabilir; başvuru sırasında kredi notu ve gelir durumu değerlendirilir. Bankalar, aracın piyasa değerini belirlemek için ekspertiz raporu talep eder ve buna göre kredi miktarını belirler. Kredi onayı sonrası banka ile sözleşme imzalanır, kredi genellikle araç satıcısına veya müşterinin hesabına yatırılır.

Ayrıca, kredi kullanımı sırasında aracın üzerine ipotek konulabilir ve ruhsat işlemleri tamamlanır. Kredi taksitleri, belirlenen vade ve faiz oranları doğrultusunda düzenli olarak ödenmelidir. İkinci el araç kredisi alırken faiz oranları, kredi vadesi, araç yaşı ve kredi notu gibi unsurlara dikkat etmek önemlidir çünkü bu faktörler kredi onayını ve geri ödeme koşullarını etkiler.

İkinci El Araç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

İkinci el araç kredisi hesaplaması, kredi tutarı, faiz oranı ve vade süresi gibi temel bileşenlerin bir araya gelmesiyle yapılır. Öncelikle, satın alınacak aracın değeri ve ihtiyaç duyulan kredi miktarı belirlenir. Bankalar genellikle aracın ekspertiz değerinin belli bir oranına kadar kredi verirler; bu oran genellikle %70-80 civarındadır. Kredi faiz oranı, bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte, ikinci el araç kredilerinde biraz daha yüksek olabilir. Hesaplama yapılırken, kullanılan faiz oranı üzerinden aylık taksitler belirlenir ve vade süresince toplam geri ödeme tutarı ortaya çıkar.

Kredi hesaplama formüllerinde genellikle eşit taksitli ödeme planı (anapara ve faiz birlikte ödenir) esas alınır. Ayrıca, kredi tahsis ücreti, dosya masrafı gibi ek ücretler de toplam maliyete dahil edilmelidir. Bu nedenle, kredi almadan önce faiz oranları, vade seçenekleri ve ek masraflar dikkatlice karşılaştırılarak gerçek maliyetin tam olarak hesaplanması önem taşır. Böylece, aylık ödeme gücüne uygun ve toplamda daha uygun bir kredi planı oluşturmak mümkün olur.

İkinci El Araç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

İkinci el araç kredisi faiz oranları bankadan bankaya değişiklik göstermekte olup, kredi tutarı, vade süresi ve aracın kasko değeri gibi faktörler de toplam geri ödeme tutarını etkilemektedir. Bu nedenle, kredi başvurusu yapmadan önce tüm bu faktörleri dikkate alarak en uygun kredi seçeneğini belirlemek önemlidir. Örneğin, Kuveyt Türk, 48 ay vadeli 950.000 TL’ye kadar taşıt kredisi için aylık %3,65 faiz oranı sunarken, Akbank aynı vade için %3,55 faiz oranı uygulamaktadır . Garanti BBVA ise %5,99 faiz oranı ile kredi imkânı sağlamaktadır. Diğer bankaların faiz oranları da %3,49 ila %6,50 arasında değişiklik göstermektedir.

Kredi tutarı ve vade süresi arttıkça faiz oranları genellikle yükselmektedir. Örneğin, 400.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli bir taşıt kredisi için faiz oranları %3,55 ile %4,49 arasında değişmektedir . Bu nedenle, kredi başvurusu yapmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını ve vade seçeneklerini karşılaştırmak önemlidir. Ayrıca, bankaların kredi tutarını belirlerken aracın kasko değerini dikkate aldığını unutmamak gerekir. Örneğin, 400.000 TL'ye kadar olan araçlar için aracın kasko değerinin %70'ine kadar kredi verilirken, 1.200.000 TL üzerindeki araçlar için bu oran %20'ye düşmektedir .

İkinci El Araç Kredisi Kaç Yaşa Kadar Veriliyor?

Bankalar, ikinci el araç kredisi verirken araç yaşına yönelik belirli sınırlar koymaktadır. Genel olarak, ikinci el araç kredilerinde yaş sınırı çoğunlukla 8 yaş olarak uygulanmakla birlikte, bazı bankalar bu sınırı 10 yıla kadar yükseltebilmektedir. 15 yaşındaki araçlar için kredi veren banka sayısı oldukça sınırlıdır; bu alanda Şekerbank öne çıkarak, 15 yaşına kadar olan araçlar için kredi imkanı sunmaktadır.

Diğer yandan, birçok banka genellikle 5 ila 8 yaş arasındaki araçlara kredi sağlamaktadır. Örneğin, Akbank ikinci el araç kredilerinde yaş sınırını 10 yıl olarak belirlemiştir. Bu yaş sınırları, bankaların risk politikaları doğrultusunda belirlenir ve kredi başvurusunda bulunmadan önce aracın yaşının bankanın belirlediği sınırlar içinde olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Böylece hem kredi başvurusu kabul edilme olasılığı artar hem de kredi vadesi ve geri ödeme koşulları daha net planlanabilir.