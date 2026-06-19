İkinci el araç piyasasında durgunluk sürüyor

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk sürerken, yapılan indirimlere rağmen satışlarda beklenen hareketlilik oluşmadı. Sektör temsilcileri fiyatlardaki köpüğün kalktığını belirtirken, elektrikli araçlara ilginin arttığını ve en fazla talebin 800 bin ile 1 milyon 200 bin lira arasındaki otomatik vites araçlarda yoğunlaştığını ifade etti.

İkinci el otomobil piyasasında yaz sezonuna rağmen beklenen hareketlilik yaşanmıyor. Sektör temsilcileri, fiyatlardaki yükselişin yerini dengelenmeye bıraktığını ve araçlarda yapılan indirimlere rağmen satışların istenilen seviyeye ulaşmadığını belirtiyor. Faiz oranları, ekonomik koşullar ve tüketici alışkanlıklarının piyasayı etkilediği ifade edilirken, son dönemde elektrikli araçlara olan ilginin de dikkat çekici şekilde arttığı görülüyor. Özellikle 800 bin ile 1 milyon 200 bin lira arasındaki otomatik vites araçlar alıcıların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.

"Elektrikli araçlara ilgi artıyor"

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun devam ettiğini belirten oto galerici Hakan Eryüksel, "Bununla birlikte fiyatlardaki köpüğün de kalktığını düşünüyoruz. Bu hafta yeniden bir düzenleme yaptık tüm araçlarımızda yüzde 4 ila 5 arasında indirim uyguladık. Ancak buna rağmen araç satışlarında beklenen hareketlilik oluşmadı. Bu durumun faiz oranları, piyasa koşulları ve yakıt fiyatları gibi birçok etkene bağlı olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan elektrikli araçlara yönelik ilgi artıyor. İnsanlar artık bu araçlara alışmaya başladı. Önceden şarj konusunda çekinceler vardı ancak zamanla herkes kendi çözümünü buldu. Elektrikli araçların şehir içindeki kullanımı arttı, trafikte de bunu görmek mümkün. İnsanlar araçların menzili, performansı ve kullanıcı deneyimleriyle ilgili araştırmalarını yaparak tercihlerini belirliyor. Biz de esnaf olarak bu dönüşüme uyum sağladık. Artık çevremizdeki birçok işletme gibi elektrikli araç alım satımı yapıyoruz. Kendi şarj istasyonlarımızı kurduk ve gelen müşterilere şarj hizmeti de sunuyoruz. Elektrikli araçları takasa da kabul ediyoruz. Artık bu araçlarla ilgilenmemek gibi bir durum söz konusu değil çünkü piyasanın önemli bir parçası haline geldiler" şeklinde konuştu.

"Yaz sezonuna rağmen satışlarda ciddi bir artış yok"

Elektrikli araçların bu yıl sonuna kadar daha da yaygınlaşacağını vurgulayan Eryüksel, "Önümüzdeki yıllarda ise daha güçlü bir konuma geleceğini düşünüyoruz. Satış tarafında ise beklenen hareketlilik oluşmuş değil. Bayram öncesinde bir beklenti vardı ancak istenilen seviyede bir alışveriş gerçekleşmedi. Çok şükür işletmeyi döndürebilecek kadar ticaret yapıyoruz. Ancak bu dönemleri daha çok kârlılıktan ziyade işletmeyi ayakta tutma dönemi olarak görüyoruz. Haziran ayının ortasını geçtik ancak yaz sezonuna rağmen satışlarda ciddi bir artış yok. Normalde insanlar tatil veya memleket ziyaretleri öncesinde araç değişikliğine yönelirdi. Şu an daha çok günlük düzen içinde işletmeyi sürdürmeye çalışıyoruz. Talep ağırlıklı olarak 1 milyon lira civarındaki araçlarda yoğunlaşıyor. Alıcılar genellikle otomatik vites tercih ediyor; manuel araçlara ilgi eskiye göre daha düşük. Özellikle 800 bin ile 1 milyon 200 bin lira arasındaki araçlar daha rahat satılırken, 1,5 milyon lira ve üzerindeki segmentte piyasa daha fazla zorlanıyor" ifadelerini kullandı.