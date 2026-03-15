İkinci el oto pazarında buruk bayram

Bursa’da ikinci el otomobil pazarında bayram havasının erken yaşanması beklenirken, altın fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte alım satım da durdu.

Bayrama sayılı günler kala araçsız kalmak istemeyenler, kimi ailesiyle, kimi arkadaşıyla, kimisi ise ustasıyla oto pazarının yolunu tuttu. Bayram ve yaz tatili için otomobil almak isteyen vatandaşların kimi aradığını bulamadı, kimi ise fiyatların yüksek olduğunu iddia etti. Bayram öncesi hareketlilik yaşanması beklenen pazarda gözle görülür düşüş gözlenirken, bu durum otomobil alım satım yapanların esnafın yüzünü düşürdü.

Her bütçeye göre ticari ve hususi aracın bulunduğu oto pazarında, tek tük satışların olduğunu belirtenler, "Altın fiyatlarının gerilemesiyle elinde altını olan bozdurup almak istemedi. Biraz yukarı çıkmasını bekleyecek. Ancak otomobil fiyatları da bayram öncesi bu şekilde ancak, bayramdan sonraya yine biraz yukarı yönlü hareket edebilir" dedi.