İkinci el otomobilde fiyatlarla birlikte satışlar da düştü

İkinci el otomobillerde fiyatlarda yüzde 10-15 civarı düşüş gözlendi. İkinci el otomobil pazarında fiyatların düşmesine rağmen satışların artmadığı görüldü.

Ticaret Bakanlığı’nın son dönemde aldığı tedbirler ikinci el otomobil fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. İkinci el otomobilde pandemi sonrası sürekli artan fiyatlar duruldu, ikinci el otomobiller yatırım aracı olmaktan çıktı. İkinci el otomobillerin fiyatlarının yüzde 10-15 civarında düştüğü gözlendi. Fiyatların düşmesine rağmen satışların artmadığı görüldü.

İkinci el otomobil pazarındaki gelişmeleri değerlendiren galerici Gökhan Ardeşen, ’’Pandemi sonrası otomobil fiyatlarında sürekli artış görülüyordu. Yüksek talep nedeniyle sıfır otomobillere erişmekte güçlük yaşanıyordu. Sürekli görülen fiyat artışı bu dönemde durdu. Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler de etkili oldu. Fiyatlardaki köpük gitti. Şu anda bayilerde sıfır araç bulunuyor. Fiyatlarda düşüş de görülüyor ama çeşitli sebeplerden dolayı ikinci el otomobil pazarında satışlar düşmüş durumda’’ dedi.

Taşıt kredilerindeki faiz oranlarının yüksek olmasının satışlara düşüş olarak yansıdığını belirten Ardeşen, ’’Taşıt kredilerinde oranlar yükseldi. Bu sebeple finansmana erişmekte zorluk yaşanıyor. Bu durumda ikinci elde otomobil satışlarını etkiliyor. Bunun yanında otomobiller yatırım aracı olmaktan çıktı. Bu dönemde fiyatlar düştü ama talep de azaldı. Fiyatlarda düşüş devam ederse önümüzdeki dönemde piyasa hareketlenecektir’’ diye konuştu.