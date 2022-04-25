İkinci el otomobile 'Bayram' geldi

Ramazan Bayramına bir hafta kala ikinci el otomobillere talep arttı. Oto galericiler artışın bayram tatili yaklaştıkça daha da artacağını öngörüyor.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 25.04.2022 14:15
  • Güncelleme: 25.04.2022 15:35
İkinci el otomobile 'Bayram' geldi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Ramazan Bayramına bir hafta kala ikinci el otomobillere talep arttı. Oto galericiler artışın bayram tatili yaklaştıkça daha da artacağını öngörüyor.

Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil hazırlığı yapan vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldi. Bayram ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Galericiler bayram için hazırladığı araçlara büyük ilgi olduğunu belirtirken bayram yaklaşırken bu yoğunluğun daha da artacağını öngörüyorlar. Vatandaşların ikinci el otomobil almak için otomobil pazarlarında pazarlık yaptığı görüldü. Ramazan bayramının yaklaşması ve yoğunluğun artması araç fiyatlarını da yükseltti. Galericiler, geçen aya göre ikinci el otomobillerde fiyatların yüzde 4 yükseldiğini söyledi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Bayram ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi

Ramazan Bayramı yaklaşırken ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin başladığını belirten oto galerici Yılmaz Kebapçı, “Ramazan Bayramı yaklaştıkça ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Tabi ki talebin artmasıyla araç fiyatlarında ufak bir artış gözlemleniyor. Geçen aya göre ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 3-4 gibi bir artış var. Çip krizinin birkaç ay daha devam edeceği öngörülüyor. Önümüzdeki bayram tatili sonrası da yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Elimizden geldiğince arabalarımızı aldık satış için hazırladık. İnternet üzerinden sosyal medya üzerinden araçlarımızı satışa çıkardık. Bayrama tam anlamıyla hazırız. Bayram tatili yaklaştıkça telefonlar çalmaya başlıyor daha da artacağını düşünüyoruz. Bence araç almanın şuanda tam zamanı. Yaz geliyor tatil yaklaşıyor insanlarımız memleketlerine tatile gidecekler şuan araç almanın tam zamanı” dedi.

Bayramda rahat seyahat etmek isteyenler ikinci el otomobillere yöneldi

Bayramda memleketine gitmek isteyen vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiğini söyleyen oto galerici Yavuz Çifçi, “Dönemsel olarak baktığımızda otomobil fiyatlarının bir hareketi vardır. Her sene bu aylarda yaza yaklaşmamız bayramların artmasıyla insanların tatil programları yapmaya başladığı bu dönemlerde otomotiv ile ilgili bir hareketlilik yaşanır. İnsanlar bu dönemde ya arabalarını değiştirir ya da yeni bir araba alır. Şuanda bayram tatilinin yaklaşmasıyla hareketlilik başladı. Şuanda araba almanın tam zamanı. Araba fiyatlarında bir fiyat aralığı azda olsa oluştu. Önceki senelere baktığımızda pandemi geçirdik, insanlar evlerinden çıkamadı ve araba satışları yok gibiydi. Bu sene pandemi sonrası ilk rahat seyahat edebileceğimiz bayramlardan bir tanesi. İnsanların yüzü gülüyor ve vatandaşlar tatilini rahat yapmak istediği için ikinci el otomobillere yöneldi. Çip krizi ve sınırlı sayıda sıfır araba gelmesinden dolayı arz talebi karşılayamayacak ve bana göre bayram sonrası da fiyatlar yukarı yönlü devam edecek” şeklinde konuştu.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

2
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

3
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

4
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

5
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

6
Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

DAHA FAZLA
23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu