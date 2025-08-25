İkinci eve sınırlama yurtdışı yatırımına ilgiyi artırıyor

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’’Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul yatırımını tercih etmesinin temel nedeni; Türkiye piyasasında yatırım amaçlı ikinci bir gayrimenkul sahibi olmak isteyenlere yönelik başta krediler olmak üzere ciddi kısıtlamalar söz konusu. Bu durum da gayrimenkul yatırımcısının yurt dışına kaymasına neden oluyor" dedi.

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türk vatandaşlarının yurt dışında gerçekleştirdiği gayrimenkul yatırımları ve sebeplerine dair açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, ’’Türk vatandaşlarının yurt dışında gerçekleştirdiği gayrimenkul yatırımları, son 10 yılda 20 kat artarak 130 milyon dolardan 2,51 milyar dolar seviyesine ulaştı. Sadece bir yılda yüzde 20,5 oranında artış gösteren yatırım miktarı, 2025’in ilk çeyreğinde ise 561 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarının en ağırlıklı olduğu yerlerden biri ise Dubai oldu. Temmuz 2025 verilerine göre Türk vatandaşlarının Dubai’ye yaptığı toplam yatırım 3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca Türk vatandaşları, 2024 yılı itibarıyla Dubai’ye en çok yatırım yapan ülkeler arasında 7’nci sırada yer aldı’’ dedi.

Neden yurt dışını tercih ediyorlar?

Yurt dışını tercih nedenlerine değinen Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’’Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul yatırımını tercih etmesinin temel nedeni; Türkiye piyasasında yatırım amaçlı ikinci bir gayrimenkul sahibi olmak isteyenlere yönelik başta krediler olmak üzere ciddi kısıtlamalar söz konusu. Bu durum da gayrimenkul yatırımcısının yurt dışına kaymasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

Özelmacıklı, "Ev sahibi-kiracı sorunları, yüksek enflasyon, kira amortismanındaki dengesizlikler ve özellikle AB üyesi ülkelerdeki "Golden Visa" gibi uygulamalar da bu temel sebebe eşlik ediyor" diye konuştu.

Dubai öne çıkıyor

Özelmacıklı, Dubai’nin bu kadar öne çıkmasının nedenlerini ise şöyle sıraladı: "Dubai’de yüzde 6 ila 10 arasında değişen yüksek kira getirileri söz konusu. Ayrıca birçok alanda vergi yok. Resmi işlemler çok kolay ve hızlı işliyor. Bu avantajlar da başta Türk vatandaşları olmak üzere gayrimenkul yatırımcılarını Dubai’ye çekiyor."

Berlin tapu temsilciliği vatandaşın hizmetinde

Özellikle Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki tapu işlemlerini kolaylıkla halledebilmesi için Berlin Başkonsolosluğu’nda bir ‘Tapu ve Kadastro Temsilciliği’nin bulunduğunu hatırlatan Özelmacıklı, "Başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki tüm vatandaşlarımız, bu temsilcilik aracılığıyla tüm tapu işlemlerini yaptırabilirler. Üstelik başvuru için şahsen konsolosluğa gitmeleri de gerekmiyor. Telefonla ve internetten başvuru mümkün" diye konuştu.

Altın Emlak Global’in Almanya’daki temsilciliklerinin bu konuda da vatandaşların hizmetinde olduğunun altını çizen Özelmacıklı, "Şu an Almanya’da Berlin, Bilefeld ve Braunschweig’da temsilciliğimiz var. Ayrıca Köln’de de yeni temsilciliğimizi hizmete almak üzereyiz" ifadelerini kullandı.

Altın Emlak Global Notte hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "Altın Emlak Global Notte, uluslararası gayrimenkul yatırımları ve başta ‘Golden Visa’ olmak üzere vatandaşlık ve uzun dönem oturum programları konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık firması. Firma, sürecin her aşamasında profesyonel destek sağlıyor" dedi.