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- İkinci kez Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Çetinkaya, Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti
İkinci kez Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Çetinkaya, Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti
Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Servet Çetinkaya, Kaymakam Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti.
Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Servet Çetinkaya, Kaymakam Adem Öztürk’ü makamında ziyaret etti.
5 yıl aradan sonra ikinci kez İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Servet Çetinkaya ilk ziyaretini Kaymakam Adem Öztürk’e yaptı. Çetinkaya’yı tebrik eden Kaymakam Öztürk, yeni görevinde başarılar diledi.