İkitelli'deki yangında söndürme çalışmaları devam ediyor

İkitelli organize sanayi bölgesinde çıkan yangında 10'uncu saatte yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İkitelli'deki yangında söndürme çalışmaları devam ediyor
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer

İkitelli organize sanayi bölgesinde çıkan yangında 10’uncu saatte yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akşam saatlerinde ikitelli organize sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı iş hanında çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilmeye devam ederken olay yerinde bulunan ekipler yaklaşık 10 saattir yangını söndürmek için çalışıyor.