İkitelli'deki yangında söndürme çalışmaları devam ediyor
İkitelli organize sanayi bölgesinde çıkan yangında 10'uncu saatte yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
İkitelli organize sanayi bölgesinde çıkan yangında 10’uncu saatte yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Akşam saatlerinde ikitelli organize sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı iş hanında çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilmeye devam ederken olay yerinde bulunan ekipler yaklaşık 10 saattir yangını söndürmek için çalışıyor.