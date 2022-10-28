İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde patlama

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.