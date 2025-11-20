İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı çevrim içi ortamda işveren ve iş arayanları bir araya getirecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çevrim içi ortamda düzenlenecek İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı’nın işveren ve iş arayan vatandaşları bir araya getireceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çevrimiçi ortamda işveren ve iş arayan vatandaşları bir araya getirmeyi hedefleyen ‘İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı’nı duyurdu. Bakan Işıkhan, "Dijital ve yeşil dönüşümün gücünü çalışma hayatıyla buluşturuyoruz. Fuarımızda işverenler ile iş arayan vatandaşlarımızın çevrim içi ortamda bir araya gelmesini sağlıyor, işgücü piyasalarının yeşil ve dijital dönüşüme uyumunu artırıyoruz" dedi.

Vatandaşlar, etkinliğe 26-27 Kasım tarihlerinde İŞKUR’un internet sitesi üzerinden katılım sağlayabilecek.