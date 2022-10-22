İklim değişikliği ile mücadeleye dikkat çekmek için bando eşliğinde yürüdüler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve 150 öğrenci, iklim değişikliği ile mücadeleye dikkat çekmek için Çark Caddesi’nde yürüdü. Öğrencileri belediyede ağırlayan Başkan Ekrem Yüce, iklim değişikliğinin nedenlerinden bahsetti. Yüce, “Sera gazı arttıkça güneş enerjisi atmosferde daha çok tutunuyor, dünyamızın ortalama sıcaklığı artıyor; Değişimin hızını hep birlikte yavaşlatabiliriz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarafından iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bir program düzenlendi. 17-26 Ekim İklim Değişikliği İle Mücadele Haftası çerçevesinde Doktor Nuri Bayar İlköğretim Okulu’ndan 150 öğrenci Başkan Ekrem Yüce tarafından ağırlandı. Minik öğrenciler, iklim değişikliğine dikkat çekmek Çark Caddesi’nde ve şehrin belirli noktalarında yürüyüş yaptı. Ellerinde pankartlar ve bando eşliğinde yürüyen öğrenciler, vatandaşları küresel sorunun önüne geçilmesi için yapılabilecek çalışmalara teşvik etti. Şehir merkezindeki yüzlerce insan yürüyüşe alkışlarla destek verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, öğrencileri daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin meclis salonunda misafir etti. Salonda iklim değişikliğiyle ilgili örneklerin yer aldığı bir video gösterimi gerçekleştirildi ve ikramlar yapıldı. Ziyarette konuşan Başkan Ekrem Yüce, iklim değişikliğinin nedenlerinden ve dünyaya zarar veren bu değişimin önüne geçilebilmesi için atılması gereken adımlardan bahsetti.

Yüce, iklim değişliğinin sıcaklıkları önemli ölçüde artırdığına dikkat çekerek, “Atmosferimiz bir sera gibi çalışır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınları neredeyse yarıya yakını yeryüzünden geri yansır. Atmosferimiz de sera gazları sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Aslında sera gazı etkisi olarak adlandırılan bu olay bizler için ortalama bir ısı düzeyini yakalamamıza imkân sağlamaktadır. Bu gazları dünyayı saran bir battaniye olarak görebiliriz. Atmosferdeki bu olay olmasaydı dünyamız olması gerektiğinden çok daha soğuk bir yer olurdu” dedi.

İklim değişiminin oluşumuyla ilgili örnekler veren Başkan Yüce, “Dünyamızın ısısını koruyabilmesi için bu kadar önemli olan bu döngü peki neden şimdi tehlike yaratıyor? Çünkü atmosferdeki sera gazı miktarı git gide artıyor. Sera gazı miktarı arttıkça güneşten gelen enerji de atmosferde daha çok tutunuyor. Bunu dünyamızı birden fazla battaniyeyle örttüğümüzü düşünerek anlayabiliriz. Bu durum dünyamızın ortalama sıcaklığının artmasına ve iklimin değişmesine neden oluyor. İnsanlar yer altında bulunan karbon depolarını yani petrol kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtları daha çok kullanıyor. Bu şekilde enerji elde edilirken atmosfere daha çok karbondioksit gazı karışıyor” diye konuştu.

Öğrencilere ‘bu değişimi yavaşlatabilirsiniz’ diyerek seslenen Yüce, önemli tavsiyeler verirken, “Birçok yerde ağaçlar kesiliyor ve yerlerine de binalar yapılıyor. Bu yüzden atmosferdeki karbondioksit daha çok artıyor. Atıklar çoğalıyor. Atın yığınları çok miktarda metan gazı yayıyor. Peki iklim hızla değişirken neler oluyor? Çok fazla şey. Artan ya da aniden düşen sıcaklıklar, şiddetli ve uzun süren kuraklıklar, tarımda ürün kaybı, orman yangınları. İklim değişikliğinin hızını yavaşlatabilirsiniz. Enerjiyi tasarruflu kullanın. Suyu tasarruflu kullanın. Arabaya binmek yerine toplu taşıma araçlarını yürümeyi ya da bisikleti tercih edin. Atıkları azaltın ve kullanmak zorunda kaldıklarınızı geri dönüştürün. Harekete geçme zamanı” şeklinde konuştu.

Başkan Yüce kura çekerek 10 öğrenciye bisiklet hediye etti. Öğrencilere Sakaryaspor maç bileti sözü veren Başkan Yüce, onlarla fotoğraf çekildi. Program ikramlarla son buldu.