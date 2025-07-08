İklim değişikliğine bilimsel yaklaşım TEKNOFEST'te derece getirdi

Balıkesir Altıeylül Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Bilge Küçükşahin, TEKNOFEST 2025’de düzenlenen 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nda, "Toplumsal Farkındalık" alanında gösterdiği üstün performansla Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Danışman öğretmen Zafer Savaş Kıvılcım rehberliğinde yürütülen proje, iklim değişikliğine yönelik toplumsal bilinç oluşturma hedefiyle öne çıktı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda kazanılan bu önemli başarı, Balıkesir’in bilimsel eğitime verdiği önemi ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Eğitim İl Müdürü Murat Demir, "Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencimizi ve danışman öğretmenimizi gönülden tebrik ediyor; bu anlamlı başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.