İklim değişikliğine karşı karbonsuz ulaşım

Mamak Belediyesi tarafından iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturulması ve karbonsuz bir ulaşım aracı olan bisikletin toplu taşımada daha fazla tercih edilmesi için düzenlenen etkinlikte katılımcılar pedal çevirdi.

Çevre Haftası’nda Mamak Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerden biri de bisiklet turu oldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de kaskını takarak Mamak Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli ile birlikte pedal çevirdi. Musiki Muallim Mektebi’nden başlayan ve Mamak Belediyesi önünde son bulan tura Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, Vangölü Aktivistleri Derneği, ilköğretim okulu öğrencileri de bisikletleriyle katıldı.