İl Başkanı Kavuncu'dan Ceylan'a Ziyaret

İYİ Parti ilçe başkanlığında gerçekleşen ziyarete; İYİ Parti’nin İstanbul il yöneticileri Fatih Oğuz, Meryem Tanrıverdi Göktaş, Eğitim Politikalarından sorumlu İl Başkan yardımcısı Selma Sarıcaoğlu, 3. Bölge teşkilat başkanı Selçuk Karasu, Başakşehir İlçe Başkanı Atakan Şakar, İl muhasibi Mümin Günler, Yüksek istişare kurulu üyesi Adnan Sinan Çakıroğlu, Siyaset Akademisi Başkanı Nazan Mehtap Göktaş, Yerel Yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısı Erhan Özkan katıldı.

İlçe Başkanı Ceylan, yapılan ziyaretten dolayı teşekkür ederek “Ocak ayında İstanbul İl Başkanlığı'na aday olmayacak olan Buğra Kavuncu’ya siyasi hayatı boyunca başarı ve muvaffakiyetler dilerim” dedi.