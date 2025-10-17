İl Başkanı Yıldırım, Gazze'ye destek etkinliğinde

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Şeyh Edebali Lisesinde Gazze'ye dayanışma etkinliğine katıldı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Bilecik’te Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen hayır çarşısında bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, gelirlerini Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine bağışlamak için destek topladı. Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın da katıldığı etkinlikte, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de hazır bulundu.

Yıldırım, "Her katkı, mazlum coğrafyalarda filizlenecek bir umut demek. Rabbim bu güzel gönüllerin bereketini arttırsın" dedi.

Etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve toplumda dayanışma ile yardımlaşma bilincinin güçlenmesine katkı sağladı.