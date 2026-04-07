İl Başkanı Yıldırım Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında ders çalışan ve çeşitli faaliyetlerle kendini geliştiren gençlerle sohbet eden Yıldırım, spor yapan gençlere de eşlik etti. Gençlik Merkezi’nde tenis oynayan gençlerle raket alan, futbol oynayanlarla ise sahaya inen Yıldırım, gençlerle birlikte vakit geçirdi. Gençlerin enerjisi ve samimiyetinin dikkat çektiği buluşmada, gençlerin memnuniyeti ve motivasyonunun önemli olduğu vurgulandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek; "Gençlerimizin enerjisi, samimiyeti ve mutluluğu bizler için çok kıymetli. Onların her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Gençler mutluysa biz de mutluyuz" dedi.