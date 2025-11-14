İl Başkanı Yıldırım Mustafa Varank'ı ağırladı
Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı Pazaryeri Bozcaarmut Göleti'nde ağırladı.
Pazaryeri Bozcaarmut Göleti’nde, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile birlikte ağırlanan önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilçedeki ziyaretlerini gerçekleştirdi.
Serkan Yıldırım, "Bakanımızın her zamanki mütevazılığı, içtenliği ve vizyonuyla ilçemize ziyarette bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
Ziyaret kapsamında bölgedeki çalışmalar ve projeler ele alındı, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunuldu.