İl birim amirlerinin eşleri ile iftar yemeği programı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, birim amirlerinin eşleriyle iftar yemeği programında buluştu.

İl birim amirlerinin eşleri ile iftar yemeği programı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün eşi Nazlı Aygöl, birim amirlerinin eşleriyle iftar yemeği programında buluştu.

Nazlı Aygöl, Bilecik’teki birim amirlerinin eşleriyle birlikte Polis Evi’nde düzenlenen iftar yemeği programında bir araya geldi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kadınlarla bir araya gelen Nazlı Aygöl, ramazan ayında iftar programında bir araya gelmenin mutluluğunu belirterek birlik ve beraberlik dileğinde bulundu.

İftar yemeği programı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.