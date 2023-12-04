İl genelinde eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl genelinde eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından işlek nokta olarak belirlenen yerlerde trafik denetimi gerçekleştirildi. Kapaklı’da ise İsmetpaşa Mahallesi Sanayiciler İlkokulu yanında denetim gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, sürücülerin GBT sorgulamasını yaparken aynı zamanda araç üzerinde kontrol sağladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis ekipleri il genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini dile getirdi.