İl Göç İdaresi önünde bulunan şüpheli çanta kontrollü olarak patlatıldı

İstanbul İl Göç İdaresi önünde bulunan sahipsiz şüpheli çanta, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatıldı. Çantanın boş olduğu anlaşıldı.

İl Göç İdaresi önünde bulunan şüpheli çanta kontrollü olarak patlatıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

İstanbul İl Göç İdaresi önünde bulunan sahipsiz şüpheli çanta, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatıldı. Çantanın boş olduğu anlaşıldı.

Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul İl Göç İdaresi önünde bırakılan şüpheli çantaya polis ekipleri müdahale etti. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis, bomba imha uzmanlarına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek çantaya fünye bağladı. Büyük bir gürültü ile kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı.