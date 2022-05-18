İl Milli Eğitim'den Emine Akçay Anaokulu'na ziyaret

Çanta İbrahim Emine Akçay Anaokulu Müzik-Matematik ve Montessori Atölyesi açıldı. Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Zeki Er, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Şube Müdürü Erdal Aslan ve Okul Öncesini Yaygınlaştırma Komisyon Üyeleri ve Okul Müdürleri katıldı. Açılış kurdelesinin ardından ziyarette çocukların kendilerini daha rahat ifade etme ortamı bulabilecekleri, günlük yaşamda karşılaştığı problemleri çözüme ulaştırabilecekleri, yaratıcı düşünmeyi geliştirerek bilişsel gelişimlerini destekleyebilecekleri, yaratıcı ve üretken bir birey olmalarını sağlayabilecek Müzik-Matematik ve Montessori Atölyesi incelendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Zeki Er, Eymen Aras isimli öğrenciyle birlikte Montessori etkinliği yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ve Şube Müdürü Erdal Aslan da Müzik etkinliği olarak öğrencilerle birlikte Orf çalışması gerçekleştirdi.