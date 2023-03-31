İl Müdürü Bircan Elbistan'da Vali Kızılkaya ile buluştu

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Elbistan’da Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile buluştu.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve koordinasyon ekibini ziyaret ederek Kültür ve Turizm bakanlığı himayesinde Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Elbistan’da çeşitli faaliyetler yapmak adına bilgi alışverişinde bulundu. İl Müdürü Bircan, “Allah milletimize ve devletimize böyle acıları bir daha yaşatmasın. Bölgede gecesini gündüzüne katan var gücüyle çalışan tüm devlet büyüklerimize ve ekiplerimizle kolaylıklar diliyoruz” dedi.