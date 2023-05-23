İl Müdürü Damkacı, sağlık merkezi binasının inşaatında inceleme yaptı

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, sağlık merkezi binasının inşaatında inceleme yaptı.

İl Müdürü Damkacı, Bozüyük Kasımpaşa Mahallesinde yapımı devam eden 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sonrası değerlendirme yapan İl Müdürü Damkacı, “İnşaatlarımız neredeyse bitmek üzere. Bilecik ve ilçeleri olarak sağlık konusunda kayda değer adımlar atıyor gelişme gösteriyoruz. Bu iki yeni binamızın da yapımının bir an önce tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulması içinde hep birlikte tüm gücümüzle çalışıyoruz. Şimdiden Bilecik’e ve Bozüyük’e hayırlı olsun” dedi.