İl Müdürü Demir ÜNİDES 5. dönem sonuçları değerlendirdi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ramazan Demir, ÜNİDES 5’inci dönem sonuçları açıklandığını söyleyerek, "Gençlerimiz fikirlerini proje haline getirdiklerinde, biz her aşamada yanlarında oluyoruz. Bu destekler sayesinde hem bireysel hem toplumsal anlamda güçlü bir gençlik profili oluşuyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı’ (ÜNİDES)’in 5’inci dönem sonuçları açıklandı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ramazan Demir, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu dönem 81 ilden 3 bin 764 başvuru alınırken, bin 44 proje destek almaya hak kazandı. ÜNİDES, gençlerimizin fikirlerini hayata geçirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye genelinde 81 ilden gelen binlerce başvuru, gençlerimizin üretkenliğini, topluma katkı verme isteğini ve sosyal sorumluluk bilincini bir kez daha ortaya koydu. Bu dönem bin 44 proje destek almaya hak kazandı. Gençlerimizin enerjisi ve vizyonu, ülkemizin geleceği adına bizleri gururlandırıyor" dedi.

"ÜNİDES gibi programlar, gençlerimizin üretkenliğini somut projelere dönüştürmek açısından büyük önem taşıyor"

Demir, Bilecik’te de üniversite öğrencilerinin topluluk bazlı projelere olan ilgisinin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, "Bilecik’teki öğrenci topluluklarımızı bu tür ulusal destek programlarına aktif şekilde katılmaları konusunda teşvik ediyoruz. Amacımız, gençlerimizin sadece eğitim hayatlarında değil, sosyal ve kültürel alanlarda da güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak. ÜNİDES gibi programlar, gençlerimizin üretkenliğini somut projelere dönüştürmek açısından büyük önem taşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES programı, üniversite topluluklarının hayata geçirdiği projeleri ‘Çevre ve İklim’, ‘Gönüllülük ve Sivil Katılım’, ‘Kültür, Sanat ve Spor’, ‘Bilim ve Teknoloji’, ‘İstihdam ve Girişimcilik’ gibi tematik alanlarda destekliyor" dedi.

"Gençlerimiz fikirlerini proje haline getirdiklerinde, biz her aşamada yanlarında oluyoruz"

Demir, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerin proje hazırlama süreçlerinde yanlarında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimiz fikirlerini proje haline getirdiklerinde, biz her aşamada yanlarında oluyoruz. Bu destekler sayesinde hem bireysel hem toplumsal anlamda güçlü bir gençlik profili oluşuyor. Bakanlığımızın bu programı, gençlik çalışmalarına değer katan örnek bir uygulamadır. ÜNİDES 5’inci dönem sonuç listesine genclikhizmetleri.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor" ifadelerini kullandı.