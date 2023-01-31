İl Müdürü Dr. Damkacı sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, ildeki sağlık yatırımlarını değerlendirerek yeni Söğüt Devlet Hastanesinin en kısa zamanda temellerinin atılacağı söyledi.

Dr. Damkacı, Söğüt’e yapılacak 50 yataklı devlet hastanesinin 7 Şubat tarihinde ihale edileceği söyledi. Bilecik il genelindeki sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Damkacı, "Bilecik’te yapımı tamamlanan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozüyük Devlet Hastanesi, Bozüyük ADSM, Bozüyük Palyatif Bakım Merkezi, Çocuk Gündüz Bakım Evi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılımıyla gerçekleştirildi.Bozüyük Palyatif Bakım Merkezi, Çocuk Gündüz Bakım Evi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi’de hizmete açıldı. Eş zamanlı açılışı gerçekleştirilen Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi; 32 diş polikliniğiyle birlikte acil diş polikliniğine, mahkûm diş polikliniğine, engelli diş polikliniği ve diş ameliyathanesine sahip. Aynı açılış programında; 66 poliklinik, 10 ameliyathane, 250 yatak kapasitesine, 37 yoğun bakım ile 32 acil ve 21 diyaliz yatağına, 61 tek yataklı, 76 iki yataklı odaya sahip, 326 sismik izolatörle depreme dayanıklı Bozüyük Devlet Hastanesinin de açılışı gerçekleştirildi." dedi.

Öte yandan Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yaklaşık 17 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan Söğüt Devlet Hastanesi’nin projelendirme aşamalarının tamamlandığı belirtildi. Hastane 13 bin 750 metrekare kapalı alana sahip olacak.