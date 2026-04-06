İl Müdürü Şimşek ortak yazılı sınav toplantısına katıldı

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ortak yazılı sınavlara ilişkin çevrim içi bilgilendirme toplantısına katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Erdal Kılınç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek katılım sağladı. Toplantıda, ülke genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavlara ilişkin süreçler ele alındı. Görüşmede, sınavların uygulanma esasları, değerlendirme aşamaları ve illerde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin standart hale getirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, toplantının ardından yapılan değerlendirmelerde sürecin eğitimde kaliteyi artıracağını ifade ederek; "Ortak yazılı sınavların ülke genelinde sağlıklı ve standart bir şekilde uygulanması eğitimde ölçme ve değerlendirme açısından büyük önem taşımaktadır. Sürecin başarıyla yürütülmesi için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz" dedi.