İl Müdürü Türkoğlu, bakanlık toplantısına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu, bakanlıkları tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri ile yeni dönemdeki çalışmaları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Bu toplantıya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu bir değerlendirme yaparak, "Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendi başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldım. Toplantıda yeni dönemdeki çalışmaları değerlendirmek üzere bir araya geldik. Aileyi merkeze alan bir vizyonu tanımlayacağız. Dezavantajlı grupların güçlenmesi için birlikte çalışacağız" dedi.