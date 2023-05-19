İl Müdürü Yoldaş'tan Osmaneli Medetli köyüne ziyaret

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, köy ziyaretleri çerçevesinde Osmaneli’nde çiftçiler ile buluştu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, köy ziyaretleri çerçevesinde Osmaneli’ne bağlı Medetli köyünde üreticiler ile bir araya geldi. Üreticinin her zaman yanında olduklarını ve her türlü çalışmada destekçileri olduğunu ifade eden İl Müdürü Yoldaş, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Yapılan bu ziyaretlerden memnuniyetlerini dile getiren çiftçiler İl Müdürü Yoldaş’a teşekkür etti.