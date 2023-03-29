İl Müftüsü Başiş emekli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın farklı kademelerinde görev yapan Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, yaş haddinden dolayı emekli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın farklı kademelerinde 36 yıl boyunca görev alan Hasan Başiş, il müftüsü olarak görev yaptığı Sakarya’da yaş haddini tamamlayarak emekli oldu. Yeni il müftüsü atanıncaya kadar Başiş’in yerine İl Müftü Vekili Mehmet Şahin vekalet edecek.