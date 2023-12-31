İl Müftüsü Erhun, miniklerle buluşmaya devam ediyor
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur'an Kursları'nda miniklerle bir araya geldi.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur’an Kursları’nda miniklerle bir araya geldi.
Müftü Erhun’un bu haftaki durakları, Pelitözü, Hamidiye ve Hz. Hatice 4-6 yaş Kur’an Kursu oldu. Minik öğrencilerle birlikte derslere katılan ve sınıfları gezerek, öğrencilerle yakından ilgilenen sohbet eden Erhun, Kur’an öğreticilerinden 2023-2024 yılı eğitim öğretim dönemi hakkında bilgi aldı.