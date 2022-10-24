İl Nüfus Müdürleri Ayvalık'ta eğitim seminerine katıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine ev sahipliği yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, “İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri açılış programına katıldık. Eğitimin kıymetli müdürlerimiz için faydalı olmasını diliyorum. Kurumların atılım göstermesi, teknolojik dönüşüm kadar yöneticilerinin donanımlı ve vizyoner olmasını da gerektirir” dedi.

Vali Hasan Şıldak da, programın Balıkesir’de yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, seminerin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil’in katılımıyla Ayvalık Vilayetler Evi Oteli’nde gerçekleştirilen seminerin açılışına Vali Hasan Şıldak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız ve İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürleri katıldı.