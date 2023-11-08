İl Ormanı'nda bungalov tatiline Büyükşehir güvencesi

Yeşilin her tonunu barındıran İl Ormanı Tabiat Parkının içerisine Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 adet bungalov inşa edildi. Bungalovlar iç ve dış dizaynının yanı sıra peyzaj alanlarıyla misafirlerine keyifli ve konforlu bir hizmet sunacak.

Tarımda ve sporda öncü şehirlerden biri olan Sakarya, yeşil alanları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve eşi benzeri olmayan doğa harikası noktaları ile hem şehrin hem de ülkenin turizm potansiyeline katkıda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin marifetleriyle sunulan katkılara bir yenisi daha eklendi. İl Ormanı Tabiat Parkı içerisinde doğanın yapısına uygun bungalovlar inşa edildi. Yeşilin her tonunu barındıran Sakarya’da, Büyükşehir Belediyesi uhdesine alınan İl Ormanı Tabiat Parkı şehrin en gözde sosyal donatı alanlarından biri oldu. Vakit geçirilen alanlar, piknik bölümleri, tesisleriyle baştan sona yenilenen tabiat parkına doğanın yapısına uygun 10 adet bungalov inşa edildi. Orman içine inşa edilen bungalovlar ile iç ve dış dizaynının yanı sıra peyzaj alanlarıyla da keyifli bir tatil için konforlu alanlar oluşturuldu. Son dönemde en çok tercih edilen turizm konsepti olan bungalovlar artık Büyükşehir güvencesiyle kaliteli ve keyifli bir tatil için kısa zaman sonra misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Sakarya’mızın doğasına, tabiatına yakışan bir projeyi daha hayata geçirdik. Büyükşehir olarak her aşamasına imza attığımız projemiz doğanın tam kalbinde huzurun adresi olacak. İl Ormanı Tabiat Parkı içerisinde bungalovlarımız tüm vatandaşlarımızın konaklayabileceği şartlarda hizmet verecek. Şehrimize hayırlı olsun" denildi.