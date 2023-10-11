İl Özel İdare personeline eğitim verildi

Bilecik İl Özel İdare toplantı salonunda kanun ve disiplin mevzuatına ilişkin eğitim konusu ele alındı.

Mülkiye Başmüfettişi Rıza Yılmaz tarafından İl Özel İdarede kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerine 4483 sayılı kanun ve disiplin mevzuatına ilişkin eğitim düzenlendi. Eğitime çok sayıda kamu kurum ve kuruluş üyeleri katılım gösterdi. Hazırlanan bir slayt ile başlayan eğitimde birçok maddeler ele alındı. Memurların iş hayatlarında izleyecekleri yollar hakkında bilgi verildi. Eğitime katılım sağlayan üyeler eğitimin ardından Müfettiş Rıza Yılmaz’ teşekkürlerini sundular.