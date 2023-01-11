İl Özel İdaresi 2023 yılını planladı

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreter Seda Bayrakçı, personeliyle bir araya gelerek 2023 yılı projelereni değerlendirdi.

Genel Sekreter Bayrakçı, yardımcıları, birim müdürleri ve il özel idaresi personellerinin katıldığı toplantıda 2023 yılında yapılacak olan projeler değerlendirildi. Personellere yeni çalışma yılında başarılar dileyen Genel Sekreter Bayrakçı, “İlçelerimizde ve köylerimizde vatandaş odaklı, personellerimizin üstün gayreti ve çabalarıyla gerçekleştirilen 2022 yılı hizmetlerimizin, 2023 yılında da başarılı çalışmalar ile katlanarak artmasını temenni ediyorum” dedi.