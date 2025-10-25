İl Sağlık Müdürlüğü'nden BUÜ'ye özel sertifika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), çalışan sağlığını ve kurum içi yaşam kalitesini artırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" belgesini almaya hak kazandı.

BUÜ, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı değerlendirme ve denetimler sonucunda Bursa genelinde nadir olarak verilen Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri belgesi almayı başardı. BUÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Beslenme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar; sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve çalışanların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik birçok uygulamayı kapsıyor.

Rektör Yılmaz’dan "Bilinçli Gençlik" vurgusu

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, belgenin "HealthyCampus" (FISU) ve "Spor Dostu Kampüs" hedeflerine giden yolda önemli bir ilk adım olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Öğrencilerimizin sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşviki, fiziksel aktivitenin yaşam kültürüne yerleşmesi ve çevreye duyarlı sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla çok sayıda faaliyet yürütüyoruz. Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığımız genelinde gerçekleştirilen etkinliklerin İl Sağlık Müdürlüğümüz nezdinde son derece özel bir belge ile taçlandırılması hepimizi mutlu etmiştir. Öğrencilerimizden tutun da akademik ve idari personelimize kadar tüm paydaşlar için daha sağlıklı, aktif ve çevreci bir kampüs yaşamı oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu vesile ile çalışmalarımıza katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyor, belgemizin hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl müdüründen tebrik ve teşekkür

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin de sertifikasyon sürecindeki kriterlerin oldukça ağır olduğuna işaret ederek; " Bu belge, Bursa’da kolaylıkla verilen bir sertifika değildir. Standart bir akreditasyonun çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Bakanlığımız nezdinde de son derece kıymetli bir iş olarak görülmektedir. Bu ağır kriterlere rağmen yükün altına giren ve alnının akıyla çıkan üniversite yönetimini hassasiyetleri için tebrik ediyoruz. Bundan sonraki belge süreçlerinde de Bursa Uludağ Üniversitesi’nin gayretli çalışmalarını herkese referans olarak göstereceğiz" dedi.

Program, Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi’nin takdiminin ardından sonra erdi.