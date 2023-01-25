İl Sağlık Müdürlüğünden gribal uyarı

Tekirdağ’da artan soğuk algınlığı vakalarına karşı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, artan soğuk algınlığı vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet ederek uyarılarda bulundu. Grip ve soğuk algınlığı vakalarının birbiriyle karıştırılabileceğini belirtilirken, hastalığa karşı alınabilecek önlemler açıklandı. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığıyla grip halk arasında çoğu kez karıştırılır. Soğuk algınlığı çeşitli virüsler tarafından oluşturulan hafif seyirli, üst solunum yolları bulgu ve belirtileriyle seyreden ve dünyada en fazla görülen hastalık tablosudur. Soğuk algınlığına yaklaşık 200 kadar virüse neden olur. Olguların üçte birinden rinovirüsler (rhin Yunanca burun) sorumludur. Bunun dışında adenovirüsler, enterovirüsler, oronavirüsler, respiratuar sinsitial virüs gibi virüsler soğuk algınlığına sebep olabilir. Diğer pek çok virüs başka organ ve sistemlerde enfeksiyon meydana getirirken, başlangıç dönemlerinde soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilir. Her mevsim görülebilmekle beraber en sık kış aylarında ortaya çıkar. Bunda rol oynayan en önemli risk faktörü kalabalık ortamlarda yaşamdır. Özellikle kreş ve okula giden küçük çocuklar risk altındadır. Özellikle ev, okul, kreş, iş yeri, toplu taşım araçları gibi mekanlarda hastalık kolayca bulaşabilir" ifadeleri yer aldı.

"Solunum yolu ile bulaşan hastalıkların çoğundan aşı ile korunmak mümkündür"

Hastalığın belirtileri hakkında bilgi verilen açıklamada, "Virüslerle karşılaştıktan 24-72 saat kadar sonra boğaz ağrısı, boğazda kuruluk ve kaşıntı hissinden sonra hızla burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, öksürük ve halsizlik meydana gelir. Bulaştırıcılık en fazla bu dönemdedir. En sık görülen komplikasyon orta kulak iltihabı ve sinüzittir. Çocuklarda zatürre ve astım ataklarında artış gözükebilir. Soğuk algınlığına birçok virüs sebep olduğundan tedavisinde belirtilere yönelik olarak ağrı kesiciler, burun akıntı ve tıkanıklığını giderici ilaçlar, öksürük ilaçları kullanılır. Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınmalıdır. Evde istirahat etmelidir. Hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalıdır. Odalar havalandırılmalıdır. Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kağıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kağıt mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Korunmanın en önemli yollarından biri de kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek ve ellerin bol su ve sabun ile yıkanmasıdır. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınmalıdır. Hasta ile yakın temastan kaçınılmalı, çatal, kaşık ve havlu gibi ortak malzeme kullanımından sakınılmalıdır. Yüzeyler sık sık temizlenmelidir. Siz hastaysanız, hijyen kurallarına ek olarak, hasta olmayan insanlara hastalığınızı bulaştırmamak için çevrenizdekilerle aranızdaki mesafeyi sınırlandırın, maske kullanın. Dışarı çıkmanız çok gerekliyse yine maske kullanın. Solunum yolu ile bulaşan hastalıkların çoğundan aşı ile korunmak mümkündür. Salgınlar görülmeden önce yani özellikle eylül ekim ve kasım aylarında aşı yapılması büyük önem taşır" ifadeleri kullanıldı.