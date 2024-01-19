Çanakkale’nin ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak, tanıtıma yönelik sürdürülen iletişim süreçlerini güçlendirmek ve yürütülen faaliyetlerde koordinasyon sağlamak amacıyla oluşturulan "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu” 2024 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan V. İrfan Mutluay, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Turizm Operasyon ve Geliştirme Ajansı Destinasyon Müdür Yardımcısı Sena Elif Gözgü, Turizm Operasyon ve Geliştirme Ajansı Destinasyon Direktörü Mehmet Aydın Demir, Turizm sektörünün temsilcileri ile İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Turizm Operasyon ve Geliştirme Ajans Destinasyon Müdür Yardımcısı Sena Elif Gözgü tarafından 2024 yılında Çanakkale ve il dışında yapılacak tanıtım, festival ve etkinliklerin planlamasına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirdi.

Çanakkale’nin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir iş birliği modeli geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, sosyal medya stratejisi ile alternatif turizm önerileri ve İstanbul’da düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMİTT) yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Turizmin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu ve Çanakkale turizminin her açıdan geliştirilmesi için hep birlikte gayret gösterdiklerini ifade eden Vali İlhami Aktaş, Çanakkale’nin, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasında emeği geçen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı katılımcıların karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunmalarının ardından sonra erdi.