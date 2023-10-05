İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı yapıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan Başkanlığında İl Müdür Yardımcıları, Şube ve ilçe Müdürlerinin katılımı ile tanışma ve yapılan çalışmalar, yapılacak çalışmalar konusunda İl Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, “Çanakkale ürün yelpazesi çok geniş bir il. Sebzeden meyveye, tarla ürünlerine, deniz ürünlerine her açıdan çok farklı çok geniş ürün desenine sahip. Benim içinde çok güzel bir tecrübe, deneyim olacak. Hepinizin destekleriyle Çanakkale Tarımı adına güzel çalışmalar yapacağız. Üreticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla hep beraber, birlikte güzel işler başaracağız" dedi.

Toplantı Çiftçi Eğitim çalışmaları, meydana gelen doğal afetler, bu konuda yapılacak çalışmalar, tarım sigortaları, Tarımsal ürün planlaması çalışmaları, sektör bazlı denetimler, Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi proje çalışmaları, gübre bayii denetimleri, Türkvet, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarda aşılama çalışmaları, mera çalışmaları konularında değerlendirme yapıldı, yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi. Yıl içinde bu konularda yapılacak çalışmalar belirlendi.